‘Vrouwelijke ministers? Ze waren er gewoon niet!’ Maar nu zijn ze in de meerderheid

Mark Rutte maakte er een grapje over toen hij vorige week de aanstaande benoeming aankondigde van een vrouw op de vacante vacature voor minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. ,,Dat wordt een vrouw en dat zou voor het eerst in de geschiedenis in het Nederlandse kabinet betekenen dat elf van de twintig ministers vrouw zijn. Maar we blijven zoeken naar mannen, maar alleen met gelijke geschiktheid.’’

Met zijn grapje verwees Rutte naar de standaardzin in allerlei personeelsadvertenties dat ‘bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouw’. Dat is in het landsbestuur blijkbaar niet meer nodig, waarmee Nederland hoort bij een select groepje landen met meer vrouwen dan mannen in de ministersploeg. Ook Albanië, Canada, Colombia, Frankrijk en Spanje hebben dat.

Rutte leverde bij de kabinetsformatie van 2017 één vrouwelijke minister. Dat was Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Rutte vond alle kritiek daarop maar onzin. Het ging erom wie het meest geschikt was, zei hij. Sindsdien is het nodige veranderd bij Ruttes partij. Niet alleen stonden op de kandidatenlijst van de VVD in 2021 in de top 5 vier vrouwen. Ook leverde hij als formateur dat jaar evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers voor zijn vierde kabinet.

Vijftien vrouwen, veertien mannen

Aan het einde van zijn loopbaan als partijleider lijkt Rutte dus ook op dit vlak van kleur verschoten. Na het vertrek van Onderwijsminister Dennis Wiersma levert hij met Mariëlle Paul zes vrouwelijke VVD-ministers en twee mannelijke. Vrijdag wordt ze op Huis ten Bosch door de koning beëdigd. Voor de statistieken: Rutte IV telt dan elf vrouwen en negen mannen als minister. En met de staatssecretarissen meegerekend: vijftien om veertien.

In de Nederlandse politiek was het lange tijd geen heet hangijzer, het aantal vrouwelijke ministers. Het was PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven die de nieuwe minister-president Jan Peter Balkenende in 2002 bevroeg op het magere aantal vrouwelijke ministers in zijn kabinet. Eentje, Maria van der Hoeven van Onderwijs, op veertien ministers. ,,Ze waren er gewoon niet’’, antwoordde Balkenende jolig. ,,Dan had je maar beter moeten zoeken’’, riposteerde Van Nieuwenhoven.

‘Een schandaal’

,,Ik denk dat Maria van der Hoeven het wel mooi vond in haar eentje vrouwelijke minister te zijn”, zegt Karla Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat in Balkenendes tweede kabinet. ,,Maar het was een schandaal.” Peijs zat in dat kabinet met vier andere vrouwelijke ministers.

In het vierde kabinet-Balkenende van CDA en PvdA waren de vrouwen ook ver in de minderheid. Een van hen was Guusje ter Horst, PvdA-minister van Binnenlandse Zaken. Volgens haar waren de vrouwelijke ministers gewend te werken met een mannelijke meerderheid. ,,Maar het is in deze tijd belangrijk dat er meer diversiteit is en daarmee bedoel ik ook kleur. Mensen moeten zich kunnen herkennen. Een genderbalans is wel van belang, want vrouwen zijn vaak breder georiënteerd en zien meer dan mannen.’’

‘Dat kan ik ook’

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven is zich er zeer van bewust dat het historisch is als minister Paul wordt beëdigd door de koning. ,,Ik vind het echt een mijlpaal en ik hoop op een nog betere toekomst.”

Guusje ter Horst kan het zelfs nog amper geloven, zegt ze. ,,Dat is bijzonder. Als jonge meisjes veel vrouwelijke ministers zien, dan denken ze: dat kan ik ook worden!.’’

