VVD bezorgd over blokkeren orgaandonatie door nabestaanden

Volgens de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting gaven in 2019 in totaal 250 mensen één of meer organen na hun overlijden. Dat is een daling van 8 procent op jaarbasis. De stichting voegde daar onlangs de ‘verontrustende ontwikkeling’ aan toe dat nabestaanden in 19 procent van de keren donatie blokkeerden, ondanks dat de dode die wens wel had vastgelegd in een donorcodicil.