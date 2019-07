VVD bindt alweer in over het bestraffen van redden migrant op zee

,,Een luchtballon en de VVD, dat is als paard en wagen, die horen bij elkaar’’, smaalde D66-Kamerlid Maarten Groothuizen vanmorgen in een debat over de kwestie. ,,De VVD is een heilloze weg ingeslagen. Het is moreel en juridisch onjuist. Dit gaan wij niet meemaken in deze coalitie.”