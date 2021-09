VVD, D66 en CDA verdubbelen inzet: 2 miljard voor leraren, defensie, energierekening en huisvesting

Video Koning waarschuwt voor polarisa­tie, ‘Nederland blijft goed land om in te leven’

21 september In een opvallend zakelijke troonrede heeft koning Willem-Alexander gewaarschuwd dat het maatschappelijk debat steeds vaker ‘polariserend’ wordt gevoerd. ,,Hierbij past de nuchtere vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven.”