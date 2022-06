VVD eist ingrijpen op universiteiten: ‘Chinezen en Russen lopen met onze kennis weg’

Berichten­ser­vi­ce criminelen was al twee jaar lang reden tot ‘zorgen’, maar ingreep bleef uit

Er waren binnen justitie al sinds 2020 zorgen over een berichtenservice in gevangenissen waardoor criminelen de kans hadden vanuit de cel door te gaan met hun misdaadactiviteiten. Toch werd er niet ingegrepen. Dat is op te maken uit een brief van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

24 mei