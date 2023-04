VVD en PvdA favoriete partners van BBB in provincieformaties, ook CDA in trek

Opvallend is dat de BBB bij acht van de tien provincies samen blijkt te willen werken met de VVD, ondanks de kritiek die BBB-leider Caroline van der Plas vaak op de partij heeft. Zo zei ze voor de verkiezingen niet met Mark Ruttes VVD te willen samenwerken. Daar voegde Van der Plas overigens ook toen al aan toe: ,,Maar Rutte is geen kandidaat voor de Provinciale Staten.’’ BBB sluit de VVD dus helemaal niet uit, maar blijkt juist vaak op de rechtse partner te zijn aangewezen.

Twee landelijke partijen worden nog in geen enkele provincie genoemd als onderhandelaar in de formaties: Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie. Verrassend is dat niet. PvdD wil zowat het tegenovergestelde beleid als de BBB als het aankomt op natuur- en stikstofregels, en een samenwerking met FvD wekt weinig vertrouwen.

Geen makkelijke opgave

Nu het CDA de toekomst van het kabinet laat afhangen van de provincieformaties, zijn alle ogen gericht op wat er in de twaalf provinciehuizen gebeurt. Het wordt hoe dan ook geen makkelijke opgave. BBB mag dan wel in iedere provincie het grootst zijn geworden en dus overal het voortouw nemen, de provinciale politiek is net zo versplinterd als de nationale.

Het gaat niet overal even makkelijk. Utrecht blijkt bijvoorbeeld een lastige opgave. Verkenner Danny de Vries gaf daar toe eigenlijk geen enkele combinatie te zien slagen, al schuiven daar nu wel zes partijen aan om het toch te proberen. In Friesland gaat het daarentegen wel hard: daar stapt de BBB samen met PvdA, ChristenUnie en CDA al de formatiefase in.

Zo staan de formaties erbij per provincie

Drenthe: BBB-VVD-CDA-PvdA

Verkenner Astrid Nienhuis adviseert in Drenthe een formatie met BBB, VVD, CDA en PvdA. Ze schrijft: ‘Tussen deze partijen onderling bestaan veel programmatische overeenkomsten, geen onoverbrugbare verschillen en er zijn geen breekpunten benoemd.’



Flevoland: VVD-CU-SGP-PVV

Verkenners Pieter van Maaren en Herman Sietsma raden voor Flevoland aan te formeren met BBB, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV. Landelijke partijvoorzitter van de CU, Ankie van Tatenhove, noemde een samenwerking met PVV ‘ongeloofwaardig’, maar de Flevolandse fractievoorzitter Harold Hoefstra staat vooralsnog ‘open voor een gesprek’.



Friesland: BBB-PvdA-CDA-CU

In Friesland is burgemeester van Achtkarspelen, Oebele Brouwer, inmiddels al aangewezen als formateur in de onderhandelingen tussen BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie. Hiermee is de provincie het meest gevorderd van de twaalf Provinciale Staten.



Gelderland: BBB-VVD-CDA (SGP-CU-JA21-PvdA)

In Gelderland adviseerde verkenner Gert Jan van Noort in ieder geval verder te gaan met een 'motorblok’ van BBB, VVD en CDA. Samenwerking met SGP, ChristenUnie, JA21 en PvdA lijkt hem het meest logisch. Voormalig minister Ank Bijleveld gaat de gesprekken verder leiden.



Groningen: BBB-PvdA-Groninger Belang-CU

Verkenner Ard van der Tuuk, burgemeester van Westerkwartier, is met een opvallend advies gekomen: geen VVD én geen CDA in de coalitie. Na twee gespreksrondes raadt hij aan te formeren met BBB, PvdA, lokale partij Groninger Belang en ChristenUnie.

Limburg: BBB-VVD-CDA-PvdA-SP

Verkenner Jan Schrijen adviseert voor Limburg een formatie met BBB, VVD, CDA, PvdA en SP. Dat is het ‘meest kansrijk’ stelt hij. Een variant waarbij het linkse blok vervangen wordt met de PVV acht hij minder succesvol door een gebrek aan vertrouwen vanuit de BBB en het CDA.

Noord-Brabant: onduidelijk

Het is nog onduidelijk welke partijen in Brabant de succesformule zullen vormen. Verkenner Sacha Ausems komt hoogstwaarschijnlijk deze paasmaandag met een advies.



Noord-Holland: BBB-VVD-GroenLinks-PvdA

Verkenner en voormalig staatssecretaris Ankie Broekers Knol raadde Noord-Holland aan te formeren met BBB, VVD, GroenLinks en het PvdA. BBB, VVD en PvdA hebben aangegeven sowieso aan de onderhandelingstafel te willen gaan. GroenLinks moet het nog navragen bij de achterban.



Overijssel: onduidelijk

In Overijssel zijn verkenners Wout Wagenmans en Jolanda Waaijer vorige week vrijdag pas begonnen met de gesprekken. Dit weekend vindt de tweede ronde plaats.



Utrecht: BBB-GroenLinks-VVD-D66-PvdA-CDA-CU

In Utrecht zijn de gesprekken volledig vastgelopen. Verkenner Danny Vries ziet op dit moment geen enkele combinatie van partijen die op een meerderheid in de Provinciale Staten kan rekenen. Na een uitvoerig debat gaan partijen BBB, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, CDA en ChristenUnie verder met elkaar in gesprek, maar de kans dat deze samenwerking slaagt is nihil.



Zeeland: BBB-CDA-VVD-SGP

Verkenner Gerard Rabelink adviseerde voor Zeeland een formatie op rechts: BBB, CDA, VVD en SGP stappen na Pasen samen aan de onderhandelingstafel.