VVD'er Anne Mulder krijgt lintje bij vertrek uit Kamer

Slob trotseert Kamer met weigering extra geld vrij te maken voor leraren­beurs

22 september Onderwijsminister Arie Slob maakt geen extra geld vrij om leraren die onverwachts werden afgewezen voor een lerarenbeurs alsnog een beurs te geven. De Tweede Kamer riep hem daartoe op, maar de bewindsman voert de aangenomen motie niet uit. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Slob dat geen van de opties ‘wenselijk of mogelijk zijn’.