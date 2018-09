VVD'er Han ten Broeke neemt 'met pijn in het hart' afscheid van Kamer na affaire

'Dit is de brief waarvan ik hoopte die niet nu al – en zeker niet om deze reden – te moeten schrijven. Het is met pijn in het hart dat ik vandaag afscheid neem', aldus Ten Broeke zijn afscheidsbrief, die werd voorgelezen door Kamervoorzitter Khadija Arib. Werkzaam zijn in het parlement was naar eigen zeggen een droom die hij al sinds zijn twaalfde jaar had.



Ten Broeke wilde niet veel meer kwijt over de ontstane situatie. ,,Het enige dat ik wil toevoegen is dat er soms situaties ontstaan in levens van mensen waarbij ze tegenover elkaar komen te staan, ieder met een eigen waarheid. Waarna ze besluiten elkaar die waarheid te gunnen, een streep eronder te zetten en door te gaan met hun leven.''



,,Ik heb me wel eens beter gevoeld'', zei Ten Broeke al voordat hij de plenaire zaal instapte. ,,Ik had graag willen blijven. Maar het zat er niet in.''



Ten Broeke stapte donderdag op, nadat bekend was geworden dat hij in 2013 een in zijn eigen woorden 'intieme en ongelijkwaardige relatie' had gehad met een destijds 25-jarige fractiemedewerkster.



De affaire is al die tijd stilgehouden, maar toen HP/De Tijd er vorige week een artikel over publiceerde, besloot Ten Broeke naar buiten te treden en op te stappen. Volgens de vrouw was er overigens geen sprake van een relatie, maar van ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’. Ze deed uiteindelijk echter geen aangifte.