VVD-fractie stemt in met nieuwe asielwet na toezeggingen partijleider Mark Rutte

De fractie stemt na maanden tegenstribbelen alsnog in nadat partijleider Mark Rutte de Kamerleden kwam beloven dat hij zich in het kabinet harder in zal spannen om de instroom van het aantal asielzoekers te verlagen. Volgens fractievoorzitter Sophie Hermans was het ‘een pittig gesprek'.

Rutte zei na afloop van het gesprek de zorgen van zijn fractie te delen. ,,Die aantallen zijn te hoog. Ik ga daarmee aan de slag. Het is mijn overtuiging als politiek leider van de VVD dat we met deze hoge aantallen bij de instroom op deze manier niet door kunnen.’’

Rutte was gesommeerd om aanwezig te zijn bij de vergadering, een zeldzaamheid. Als de asielwet er niet komt, kan dat zomaar leiden tot een kabinetscrisis. Volgens Hermans heeft de fractie Rutte ‘stevig doorgezaagd wat hij als voorman van onze partij gaat doen aan de hoge instroom’. ,,Zijn antwoorden hebben ons voldoende vertrouwen gegeven dat hij er voor ons mee aan de slag gaat.’’

Crisis

De discussie over de zogeheten spreidingswet van asielzoekers sleept al maanden. Afgelopen weekeinde lag er een principeakkoord tussen de fractieleiders van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD). Maar dat werd aanvankelijk verworpen door de VVD-fractie. De liberale Kamerleden eisten dat de wet wordt vergezeld door afspraken die de asielinstroom inperken.

Rutte heeft nu toegezegd dat hij zich daar in het kabinet voor hard gaat maken. Hermans voegde eraan toe dat ‘haar geduld niet eindeloos is’. Vorige week lekten nieuwe prognoses uit over het aantal asielzoekers dat dit jaar en volgend jaar ons land binnenkomt. Die cijfers zijn met zo'n 48.000 in 2022 en ruim 50.000 in 2023 fors hoger dan eerder werd gedacht.

Voorafgaand aan het fractieoverleg dreigde een kabinetscrisis. Regeringspartner ChristenUnie waarschuwde daarvoor als de VVD niet instemt met het wetsvoorstel van Van der Burg. ,,Als er een negatieve uitkomst is, moeten we verder praten. Dan hebben we natuurlijk echt een probleem in de coalitie’’, zei CU-leider Gert-Jan Segers. De nieuwe wet moet er voor zorgen dat niet telkens dezelfde gemeenten opdraaien voor de opvang en het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast wordt.

Afspraken

Of het gaat lukken om binnen het kabinet afspraken te maken over een lagere instroom van asielzoekers, valt nog te bezien. Ook het CDA noemde de huidige migratiecijfers al meermaals ‘onhoudbaar'. Maar D66 en ChristenUnie denken daar heel ander over.

De VVD is erop gebrand om snel afspraken te maken over de beperking van migratie. Binnenkort is er een partijcongres en een groot deel van de leden eist dat de VVD na twaalf jaar regeringsverantwoordelijkheid eindelijk de verkiezingsbelofte waarmaakt dat er een rem komt op het aantal mensen dat hierheen komt. Daarbij hebben VVD’ers al kritische moties over deze wet aangekondigd. Voor de zomer bleek tijdens een partijcongres al dat de leden de huidige partijtop te slap vinden. Zo eiste een meerderheid dat het stikstofbeleid werd afgezwakt.

De jongerenorganisatie van de VVD liet vanochtend weten het oneens te zijn met de Kamerfractie. Volgens jongerenorganisatie JOVD is het goed dat de Kamerleden eindelijk een keer op hun strepen gaan staan, maar doen ze dat op het verkeerde moment. ,,In tijden van crisis kan het niet zo zijn dat Ter Apel overstroomt en andere gemeenten hun hakken in het zand zetten’’, vindt JOVD-voorzitter Michiel Suijker.

Instroom

Rutte heeft zijn fractie nu beloofd harder zijn best te doen de instroom van migranten in te perken. ,,We gaan de komende weken en maanden naar die instroom kijken, niet per se deze vrijdag in de ministerraad al.‘’

In het kabinet wordt er al wel over overlegd. In het regeerakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken dat er ‘meer grip moet komen op migratie’. Een groepje ministers heeft al twee keer ‘met de benen op tafel’ gefilosofeerd over hoe de afspraak uit het regeerakkoord moet worden uitgewerkt. Zij buigen zich ook over de vraag hoeveel migranten Nederland aankan. Dat heeft nog niets concreets opgeleverd, aldus betrokkenen.

Ook is er een staatscommissie aan het werk gezet die moet adviseren over ‘de uitdagingen die de verwachte vergrijzing en migratie de komende dertig jaar met zich meebrengen’. Die commissie zal op zijn vroegst eind volgend jaar met een rapport komen.

