VVD-jongeren willen vermogens en schenkingen zwaarder belasten

Justitiemi­nis­ter Yeşilgöz: vonnis MH17 is niet het sluitstuk

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) ziet het vonnis in de MH17-zaak niet als het sluitstuk in de zaak over het passagiersvliegtuig dat is neergehaald boven Oekraïne, ‘hoe belangrijk het vonnis ook is’. Tijdens een debat doelde de bewindsvrouw daarmee onder meer op de zaak die nog loopt tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

17 november