VVD: laat uitgelote studenten geneeskunde alsnog toe

Kamerlid Dennis Wiersma noemt het ‘ongelooflijk zuur’ dat de jongeren woensdagochtend nog te horen kregen dat ze waren ingeloot, terwijl later op de dag bleek dat dit niet klopte . “Er is op de arbeidsmarkt veel behoefte aan artsen. Laat deze scholieren komend academisch jaar gewoon beginnen.”

Volgens Wiersma is dat mogelijk, omdat Van Engelshoven zelf aangaf dat universiteiten komend jaar meer studenten mogen toelaten bij opleidingen waar een numerus fixus voor geldt. De verwachting is dat vanwege de uitbraak van het coronavirus veel minder buitenlandse studenten naar Nederland zullen komen voor hun opleiding en hun aanmelding intrekken.

Nederlandstalig

Volgens een woordvoerder van het VUmc gaat die vlieger echter niet op: de opleiding geneeskunde is Nederlandstalig. “We zetten alles op alles voor een passende oplossing voor de ongeveer vijftig gedupeerde studenten.” Gekeken wordt of het ministerie van Onderwijs toestemming geeft voor meer opleidingsplekken of dat de studenten op een andere universiteit terechtkunnen. “Dat is een ingewikkelde puzzel en die zijn we nu aan het leggen.”