VVD: Nederlandse Europarlementariërs hebben zitten slapen

Regeringspartij VVD is woedend op Nederlandse Europarlementariërs van andere partijen. Door niet op te komen dagen bij stemmingen, hebben zij volgens de liberalen eraan bijgedragen dat het Europees Parlement zich morgen alsnog uitspreekt over de omstreden export van ww-uitkeringen.

Volgens de VVD is het risico groter geworden dat Nederland uiteindelijk tegen zijn zin langer ww moet betalen aan bijvoorbeeld Polen die hier hebben gewerkt. Onder de niet-stemmers bevinden zich alle Europese vertegenwoordigers van SP, GroenLinks en PvdA, plus driekwart van de leden van D66 en de PVV.

Als drie van hen wel waren op komen dagen, zou het Europees Parlement morgen zich niet over de export-ww hebben uitgesproken. Nu komen voorstellen die met dit heikele dossier samenhangen wel in stemming. ,,Deze Nederlandse Europarlementariërs hebben zitten slapen”, stelt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. Diens partijgenoten waren wel komen opdagen bij de stemming. Ook de ChristenUnie en het CDA waren zo goed als voltallig aanwezig.

Groot blok

Nederland is fel tegen de verlenging van de export-ww, maar dreigt het bij onderhandelingen in Brussel af te leggen tegen een groot blok van zuidelijke en oostelijke lidstaten. Toch was er ondanks een sprankje hoop doordat er in de Raad van Ministers een blokkerende minderheid ontstond die het om verschillende redenen niet eens is met het voorstel. Daarop besloot EU-voorzitter Roemenië de onderhandelingen voorlopig even in de ijskast te zetten, tot na de Europese Verkiezingen van eind mei.

Een deel van het Europees Parlement liet het er echter niet bij zitten en wil nu alsnog eigen voorstellen in stemming brengen die de export-ww dichterbij kunnen brengen. Dat betekent nog niet dat de Raad van Ministers, die samen met de Europese Commissie ook moet instemmen, die ideeën zomaar overneemt. Maar, zo stelt Wiersma, de uitgelezen mogelijkheid die er lag om de discussie op de lange baan te schuiven, is opeens niet zo zeker meer. ,,Je had zekerheid kunnen hebben dat dit onderwerp voorlopig was geparkeerd. Dat is nu niet meer zo.”

Onaangename verrassing

Ook op het ministerie van Sociale Zaken is de stemming van morgen een onaangename verrassing. Een woordvoerder van minister Wouter Koolmees stelt dat zolang zowel de Raad, de Europese Commissie als het Europees Parlement alle drie nog geen duidelijke positie hebben ingenomen, de onderhandelingen open liggen. ,,Nu het Europees Parlement toch gaat stemmen, maakt dat de onderhandelingen in een volgend stadium minder open.”

De grote vraag is nu of de Nederlandse positie schade ondervindt. Die kan morgen pas worden getaxeerd als de stemmingen voorbij zijn. ,,Maar je kunt stellen dat deze gebeurtenis voor de Nederlandse positie niet per se gunstiger is”, aldus de zegsman.