VVD stopt met TikTok en wil landelijk verbod ‘als dat moet’: ‘Wij schuwen geen enkele maatregel’

Tik­Tok-ver­bod uit angst voor spionage door China: ambtenaren mogen populaire app niet meer gebruiken

Een leuk dansfilmje kijken of een muziekvideo posten op TikTok: voor Nijmeegse ambtenaren is het verleden tijd. De stad heeft de populaire app op alle werktelefoons verboden. Ook bij omliggende gemeentes gaat TikTok waarschijnlijk in de ban, bevestigen zij. Reden: angst voor Chinese spionage.