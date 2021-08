VVD-veteraan Cora van Nieuwenhuizen stapt op als minister en wordt lobbyist

VIDEOWéér stapt een bewindspersoon uit het demissionaire kabinet. Dit keer is het VVD-veteraan Cora van Nieuwenhuizen (58), demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij heeft een nieuwe baan gevonden, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst vanochtend weten. Van Nieuwenhuizen wordt opgevolgd door Barbara Visser, die staatssecretaris van Defensie was.

Van Nieuwenhuizen was sinds 2017 minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was ze jarenlang politiek actief voor de VVD en bekleedde ze bijna alle politieke functies die denkbaar zijn. Zo was ze gemeenteraadslid, lid van Provinciale Staten en provinciebestuurder in Noord-Brabant, Tweede Kamerlid en lid van het Europees Parlement. Ook was ze dit jaar kort invaller op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ze wordt per 1 oktober voorzitter van Vereniging Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. Die club vertegenwoordigt onder meer Shell, Eneco, RWE, GasTerra, Vattenfall, BP en Essent. Ook het Russische Gazprom is lid van de branchevereniging. ,,Met haar ervaring in zowel Nederland als Europa kan Energie-Nederland samen met de leden de energietransitie verder gaan versnellen’’, zegt een woordvoerder.

Stoelendans

De opvolger van Van Nieuwenhuizen is Barbara Visser (44). Zij was tot vandaag demissionair staatssecretaris van Defensie namens de VVD. Die functie wordt nu overgenomen door Ank Bijleveld, de demissionair minister van Defensie. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft koning Willem-Alexander Van Nieuwenhuizen bedankt ‘voor de vele gewichtige diensten die door de minister aan hem en het koninkrijk zijn bewezen’. Visser wordt vandaag beëdigd op Paleis Noordeinde en gaat direct aan de slag op haar nieuwe departement.

Volledig scherm Barbara Visser (VVD) volgt Van Nieuwenhuizen op. © ANP Met het vertrek van wéér een bewindspersoon lijkt aan de stoelendans in het demissionaire kabinet geen einde te komen. Begin juli verliet ook al Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het kabinet. Zij was aangenomen als directeur bij de internationale organisatie World Resources Instituut. Over het accepteren van die baan zei Van Veldhoven: ,,In het begin hoop je nog: in september is er vast een nieuw kabinet en zal dat wel ongeveer parallel lopen. Maar in de loop van de tijd werd dat steeds minder waarschijnlijk.’’

Premier

Opmerkelijk is dat Van Nieuwenhuizen zich in 2019 nog meldde als mogelijke opvolger van VVD-leider Mark Rutte. In een interview antwoordde ze op de vraag of ze voor het allerhoogste wilde gaan en de eerste vrouwelijke premier van Nederland wilde worden: ,,Dat zou zeker mooi zijn. Of de eerste vrouwelijke minister van Financiën.’’

Van Nieuwenhuizen stond bekend om haar felle verzet tegen rekeningrijden. Ook was ze groot pleitbezorger van de opening van Lelystad Airport. In een interview met deze site zei ze deze zomer dat het ongeval met de Stint - waarbij vier kinderen met een elektrische bolderkar omkwamen op het spoor - het heftigste was wat ze als minister had meegemaakt.

