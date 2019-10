VVD wil meer zekerheid voor marktkooplui

Hoekstra: zeer tevreden met akkoord eurozone

10:44 Minister Wopke Hoekstra is ‘zeer tevreden’ met het akkoord dat de EU-ministers van Financiën hebben bereikt over de invulling van de zogenoemde 'eurozonebegroting'. Volgens Hoekstra is er een ‘voor de Nederlandse belastingbetaler vruchtbaar resultaat’, zei hij vanochtend in Luxemburg. ,,We hebben belangrijke stappen gezet naar een betere besteding van EU-geld.’’