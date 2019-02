VVD wil onderzoek naar geldstraf voor vaccinatieweigeraars

In Australië worden ouders sinds kort al gekort op de kinderbijslag als zij hun kind niet vaccineren. Ook wordt het kind de toegang tot het kinderdagverblijf of de kleuterschool ontzegd. Indien de school of crèche een niet-ingeënt kind toch accepteert, volgt een fikse boete.

Het liberale Kamerlid Hayke Veldman wil dat ook hier de haalbaarheid van vergelijkbare ingrepen wordt bekeken. ,,Ik heb geen taboes. Ik maak me zorgen over de dalende vaccinatiegraad en daarmee het stijgende infectierisico in Nederland. We moeten bereid zijn om dus ook na te denken over verregaande maatregelen waarvan we hopen dat we ze uiteindelijk nooit hoeven in te zetten.’’