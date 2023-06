VVD’ers doen ultieme poging om ‘Bambigevoel’ te behouden: ‘Red het hertenkamp’

Wie nu nog op zijn tijd geniet van een hertenkamp, moet straks naar andere dieren kijken. Als het aan het kabinet ligt, zijn herten achter een hek vanaf 1 januari 2024 verboden.

Er komt een lijst met zo'n 30 zoogdieren die nog recreatief gehouden mogen worden, en het hert staat daar niet op. De huidige herten hoeven niet te worden geruimd, maar vanaf volgend jaar mogen er geen nieuwe herten meer geboren worden in de kampen. Binnen een aantal jaar zijn al onze hertenkampen dus foetsie. Andere ‘kinderboerderijdieren’ als ezels, schapen, geiten, kamelen en alpaca's staan wel op de lijst met blijvertjes.

Dat herten daar niet bij horen valt niet bij iedereen in goede aarde. Beheerders van de hertenkampen reageerden eerder ontsteld op de nieuwe regels van de minister. Ook een eerdere reddingspoging van de BBB en SGP mocht niet baten. Minister Piet Adema (Landbouw) zei tijdens een debat het ‘Bambigevoel’ te begrijpen. Maar, zo voegde hij toe: ,,Dat er dieren niet op de lijst staan waarvan we verwacht hadden dat ze er wel op zouden staan, betekent niet dat de lijst niet deugt.”

Nederland telt in totaal zo’n 250 hertenkampen, waarvan er circa tien procent beschermd is als rijksmonument. De meeste kampen stammen uit de twintigste eeuw, maar een aantal is nog veel ouder dan dat. Het oudste hertenkamp van Nederland staat op de Koekamp in Den Haag.

570 jaar oud

Lokale bestuurders van de VVD willen er nu alsnog een stokje voor steken. ,,Het is echt bizar dat herten straks niet meer zouden mogen, en kamelen, waterbuffels en alpaca’s wel’’, zegt VVD-raadslid in Dordrecht Alexander Kuhlmann. Samen met raadslid Chris van der Helm uit Den Haag en de Tielse wethouder (en ex-Kamerlid) Remco Dijkstra stelde Kuhlmann een motie op voor het VVD-congres komende zaterdag in Apeldoorn.

Binnen de kortste keren harkte de motie 180 steunbetuigingen binnen vanuit lokale VVD-kringen. ,,Onze steden hebben prachtige hertenkampen’’, aldus Kuhlmann. ,,Die in Den Haag is zelfs al meer dan 570 jaar oud. We zouden het zonde vinden als het Rijk straks iets waar zo veel kinderen, volwassenen en ouderen van genieten op zou doeken.’’

Dat wetenschappers de basis vormen voor het besluit van minister Adema vindt Kuhlmann niet genoeg reden om de hertenkampen op te doeken. ,,Er is best wat tegenin te brengen. Iedereen snapt dat een hert geen konijn is, en je de grazers dus niet zomaar in je achtertuin kan houden. Maar grote hertenkampen, waar de dieren twee keer per dag worden verzorgd, die moeten toch kunnen?’’ Ook zijn er volgens de VVD’er ‘hertendeskundigen’ die zeggen dat herten prima gedijen in een hertenkamp.

Iedereen snapt dat een hert geen konijn is, en je de grazers dus niet zomaar in je achtertuin kan houden Alexander Kuhlmann (VVD)

Er is niets mis met de nieuwe lijst, benadrukt Kuhlmann nog. ,,Het idee voor zo'n lijst is zelfs afkomstig uit het VVD-programma.’’ Ze hadden hierbij alleen niet herten op het oog, maar bijvoorbeeld cervals of chimpansees. ,,Niemand wilde er de hertenkampen mee opdoeken.’’

VVD-Kamerlid Erik Haverkort ligt in ieder geval niet wakker van de motie. Integendeel zelfs, zegt Haverkort. ,,Het voorstel van de leden is het beste van twee werelden. De lijst kan gewoon blijven bestaan, en dat is belangrijk. Met de goede wetenschappelijke onderbouwing kunnen we er dieren aan toevoegen, zoals het hert. Hiervoor ben ik al langer in gesprek, en ik ben blij dat de VVD-leden me daarin steunen.’’

