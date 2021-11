Waarom Duitsland snel een regeerakkoord heeft en Nederland niet

Herman Tjeenk Willink ‘Mensen zien dat belangrij­ke taken van de overheid zijn verloederd’

Het vertrouwen in de landelijke overheid zit op een dieptepunt. Niet raar, vindt Herman Tjeenk Willink. Als de bus uit dorpen verdwijnt en de overheid onbereikbaar is, is er iets grondig mis.

26 november