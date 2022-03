Waarom een versplinterde raad niet slecht hoeft te zijn

analyse Lokale opmars onstuit­baar: in Druten is geen landelijke partij te bespeuren

Dat de lokale partijen weer meer zouden winnen werd verwacht, maar zóveel? De opmars is nog groter dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Landelijke partijen leveren bijna allemaal in en wie wél wist te winnen had vaak reden om bescheiden te blijven. Al lukte dat niet altijd.

17 maart