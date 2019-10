‘Wachttijd DUO fors afgenomen’

Grapper­haus: Geen rechtsonge­lijk­heid boze boeren en klimaatac­ti­vis­ten, wel verschil­len

15 oktober Er is qua regels geen verschil gemaakt tussen de boerenprotesten en de demonstraties van klimaatgroepen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vanmiddag in reactie op insinuaties van PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand dat er sprake is van rechtsongelijkheid.