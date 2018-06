Warrige Grapperhaus doet missers niet vergeten

Waarheen met de migrant? Deze vijf plannen liggen vandaag op tafel

8:16 Het aantal migranten dat via de Middellandse Zee de Europese Unie bereikt, is in jaren niet zo laag geweest. Toch heeft het Europese asieldebat een kookpunt bereikt. Vandaag vergaderen de staats- en regeringsleiders in Brussel over vijf mogelijke oplossingen.