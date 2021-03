Wat Marco Borsato kan leren van Mark Rutte (en drie andere conclusies over de verkiezingen)

De coronacrisis had alles anders gemaakt tijdens de verkiezingen, zo werd er geklaagd. Er konden geen grote bijeenkomsten worden gehouden waardoor niet zichtbaar werd hoe groot de steun was voor Jesse Klaver, zo vond Wijnand Duyvendak van GroenLinks, dat het aantal zetels gehalveerd zag. Doordat mensen zo bezig waren met corona, konden we lastig andere onderwerpen die voor ons belangrijk waren voor het voetlicht brengen, mopperde Maarten Hijink van de SP, die ook fors verloor. Het is allemaal waar. Maar de coronacrisis is niet de enige reden dat Nederland deze week ogenschijnlijk stemde voor ‘alles bij het oude laten’. Het is verleidelijk de verkiezingsuitslag te duiden op één manier. Maar daarvoor is er te veel aan de hand in Nederland. We trekken vier conclusies.