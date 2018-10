Wat te doen met 1,9 miljard euro?

Rutte: voorzich­tig optimis­tisch over Brexit

10 oktober Premier Mark Rutte is voorzichtig optimistisch over de vooruitgang bij de brexitonderhandelingen met de Britten. Hij verwacht dat er volgende week stappen kunnen worden gezet als de Europese leiders samen verder praten over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.