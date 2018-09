Wat we al weten van de plannen van Prinsjesdag 2019

Koopkracht

Het kabinet maakt op Prinsjesdag bekend dat de gemiddelde koopkrachtstijging 1,5 procent wordt. Bijna alle huishoudens (96 procent) gaan er op vooruit. Dat zijn meer Nederlanders dan de 93 procent waar het Centraal Planbureau eerder op rekende. Het kabinet heeft door wat te sleutelen aan de begroting de groep vergroot.



Middeninkomens

Uit de gedetailleerde koopkrachtcijfers blijkt dat lagere inkomens er komend jaar het minst op vooruit gaan. Middeninkomens en alleenverdieners houden het meeste over in hun portemonnee.



Werkenden

Werkenden gaan er in de plannen 1,6 procent op vooruit. Uitkeringsgerechtigden komen er in de berekeningen het bekaaidst af. Zij moeten het doen met een doorsnee koopkrachtwinst van 0,9 procent. Dat is wel hoger dan de 0,5 procent waarop ze in augustus nog op leken uit te komen. Overigens krijgen niet alle uitkeringsgerechtigden er iets bij; 7 procent levert zelfs in. Ter vergelijking: van de gepensioneerden gaat 97 procent er komend jaar op vooruit, het grootste aandeel van alle groepen.



Begrotingsoverschot

De begroting vertoont komend jaar een overschot. Door de schikking van 775 miljoen euro door ING komt dat zelfs nog iets hoger uit dan het eerder geraamde overschot van 0,9 procent.