Wat zegt het geklungel rond Wiersma over de VVD?

Met video ‘Hork’ Wiersma kan blijven, maar staat wel op scherp

Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) biechtte eerder al op dat hij ‘te fel’ was tegen ambtenaren op zijn ministerie. Nu geeft hij toe dat hij ‘een hork’ was in zijn tijd als Kamerlid. Wiersma hoeft niet te vrezen voor z’n baan, maar staat wel op scherp.