'We moeten ons land niet overlaten aan de maffia'

Toen Jos Wienen (58) begin september twee agenten in burger aan de deur kreeg, was zijn eerste gedachte: 'Oh jongens, is er iets ergs gebeurd?' Toen de CDA-burgemeester hoorde dat hij bedreigd werd, was dat bijna een opluchting. Maar langzaam werden de consequenties duidelijk. Permanente beveiliging bij alles wat je doet. En na een maand moest hij met zijn gezin het huis verlaten. ,,Thuis is de plek waar je eigen sfeer is. Waar je bezoek ontvangt. Het is vervelend dat dit tijdelijk anders is.''