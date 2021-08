Weer twee vluchten met evacués van Kaboel naar Nederland

Op Schiphol landt vanmiddag opnieuw een vlucht uit Afghanistan, nu met 150 evacués aan boord. En na middernacht wordt weer een vliegtuig verwacht. Details over de inzittenden ontbreken nog, maar er is op de middagvlucht ook ‘een groep’ evacués aan boord van de Nederlandse lijst.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze groep - een aantal is onbekend -bestaat uit Nederlanders die in Afghanistan op (familie)bezoek waren maar ook Afghaanse helpers en hun gezinnen. In totaal zijn nog 700 mensen met Nederlands paspoort in Afghanistan, daarbovenop wil Nederland nog honderden Afghaanse helpers en hun gezinnen hierheen halen.

Defensie heeft daarom een luchtbrug vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Mensen worden naar een veilig land in de regio gebracht, en van daaruit gaan evacués met een groter toestel naar Nederland. Volgens planning gaat er drie keer per dag een vlucht. Hiervoor heeft Defensie twee C-130-toestellen beschikbaar. Een daarvan is sinds donderdag stuk.

Penibel

De situatie op en rond het vliegveld in Kaboel is nog altijd penibel. Mondjesmaat slagen mensen erin de luchthaven te bereiken, de taliban beheren de routes, toegangspoorten naar het vliegveld gaan vanwege de massale toestroom soms helemaal dicht.

Enkele landen halen nu -onder zware militaire beveiliging- evacués op net buiten het vliegveld, bijvoorbeeld uit een nabijgelegen hotel. Maar zover bekend waagt Nederland zich daar vooralsnog niet aan, al kan de woordvoerder daar niet op ingaan ‘in het kader van de veiligheid van de mensen daar’. ,,Wat ik wel kan zeggen: er is een Nederlands ambassadeteam ter plekke met dik 60 militaire beveiligers en we kijken naar alle alternatieven om mensen op tijd in veiligheid te brengen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt: ,,We doen geen uitspraken over wat we allemaal wel of niet doen, het is koorddansen met de veiligheid. De situatie is chaotisch en fragiel. Als we te veel melden kan dat afbreuk doen aan de voortgang van de missie missie en kan het de veiligheid van ons personeel en evacués in gedrang brengen.”

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Brunopress