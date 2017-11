'Wees open over burgerdoden door Nederlandse F16's bij strijd tegen IS'

Volgens mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld is ‘niemand bezig met de naam van de piloot’ die mogelijk bij het afgooien van een bom ook onschuldige mensen heeft geraakt. ,,Wees opener over de burgerslachtoffer die door jouw inzet zijn gemaakt'', adviseert zij het kabinet. ,,Nu is Nederland ook verantwoordelijk voor het geheel aan slachtoffers.''



Programmamaker Sinan Can, die een tv-serie maakte in voormalig IS-gebied, begrijpt de geheimzinnigheid evenmin. ,,Waarom zou je niet transparant zijn? IS weet heus wel dat Nederland meedoet met de coalitie.'' Volgens Can geeft Nederland met België en Bahrein het minst openheid van zaken. Het kabinet heeft zelf altijd volgehouden juist ‘maximaal transparant’ te willen zijn in de strijd tegen IS.