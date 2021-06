‘Weggewerkt’ memo Toeslagenaffaire: e-mails nu op straat

Een ‘explosief’ memo over de Toeslagenaffaire is niet ‘weggemoffeld’, maar werd niet breed gedeeld zodat in kaart kon worden gebracht wat er met dat signaal was gebeurd. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het draait allemaal om het zogeheten ‘memo-Palmen’. In dat interne stuk, afkomstig uit 2017, stelt juriste Sandra Palmen dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ heeft gehandeld in de fraudejacht op toeslagenouders en hen dient te compenseren. Daar werd niets, of weinig, mee gedaan. Het memo raakte zoek en kwam pas in 2019 intern boven water en pas een jaar later in de openbaarheid.

RTL Nieuws en Trouw maakten vorige week melding dat het ministerie van Financiën ‘een signaal’ had gekregen dat het memo bewust is weggewerkt. Het ministerie gaf daarop vandaag e-mails vrij waarin te lezen was dat er inderdaad door een ambtenaar werd nagevraagd bij collega’s hoe breed het memo was verspreid. Daarbij mailde een ambtenaar: ,,Niet verder verspreiden en ook niet in digidoc hangen.”

Volgens Van Huffelen was ‘het verzoek om het memo nu niet te archiveren bedoeld om een zuivere reconstructie van de opvolging van het memo mogelijk te maken’. ,,Ik heb geen enkele reden om aan de integriteit van deze medewerkers te twijfelen.

Volledig scherm E-mail over de memo-Palmen © Rijksoverheid

Onduidelijk

Ofwel: ambtenaren waren aan het nagaan wat nou de status was van het memo toen het in 2019 ‘boven water’ kwam bij ambtenaren. ,,Het was onduidelijk waar het vandaan kwam en hoe het precies zat. Een beleidsmedewerker vroeg een andere beleidsmedewerker het niet te archiveren, zodat de tijdlijn helder zou blijven over wat ermee gedaan was.”

Van Huffelen benadrukt ook dat er nog een onderzoek door accountant PWC loopt, dat waarschijnlijk in juli klaar is.

Kamerlid Renske Leijten (SP) neemt daar geen genoegen mee. ,,De ondervragingscommissie had het memo bijna niet, en had deze e-mails niet. Het is gewoon ‘operatie doofpot-bijna geslaagd’. Dit kan gewoon niet. Ik kan dit niet meer aanhoren. Het memo-Palmen had gemeld moeten worden, en deze mail had ook bij de stukken aan de commissie moeten zitten in 2019.”

De Tweede Kamer denkt zelfs dat de twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wisten dat het memo-Palmen over de toeslagenaffaire is achtergehouden, maar zij ontkenden dit in hun verhoren onder ede voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Enkele Tweede Kamerleden spreken daarom van vermoedens van meineed.

Op z'n minst had de memo-Palmen en de nu opgedoken e-mail met de POK gedeeld moeten worden, vinden zij. Van Huffelen is het daarmee eens, maar vindt dat het onderzoek van PWC moet duidelijk maken waarom dat niet is gebeurd.

