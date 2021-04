Werk aan de winkel voor Rutte: ‘Hij is hét symbool van de bestuurscultuur’

Video Hiddema keert terug bij FVD als Eerste Kamerlid: ‘Ze hebben wonder­schoon programma’

8 april Theo Hiddema keert voor Forum voor Democratie terug aan het Binnenhof. Hij gaat de Eerste Kamer in voor de partij van Thierry Baudet. FVD heeft recht op een derde zetel in de senaat nu oud-FVD’er Nicky Pouw-Verweij voor JA21 in de Tweede Kamer is verkozen. Die wil Hiddema innemen, zegt hij tegen NRC.