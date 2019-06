Wet voor langer op cel haalt het

Hij kreeg bakken met kritiek, maar minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft zijn wet er door: criminelen komen niet meer automatisch vrij na twee derde van hun celstraf. De Tweede Kamer stemde vanmiddag in met zijn wetsvoorstel.

Criminelen kunnen door het nieuwe plan maximaal twee jaar vervroegde invrijheidstelling krijgen. Wie zich in de gevangenis misdraagt, moet zijn hele straf uitzitten.

Het plan is even bijzonder als omstreden. Door de wet wordt de geldende regel losgelaten dat iedereen een derde van zijn celstraf niet hoeft uit te zitten. Bijvoorbeeld: iemand die is veroordeeld tot twaalf jaar cel, blijft vanzelf ‘slechts’ acht jaar achter de tralies. Dat wordt nu dus tien jaar.

Volgens Dekker is dat ‘rechtvaardiger’. ,,Burgers snappen niet dat iemand celkorting cadeau krijgt.’’

Het voorstel was wel onderwerp van felle kritiek. Zo zou na een lange celstraf twee jaar te kort zijn om via verlof te resocialiseren in de maatschappij. Bovendien zou slechts zo’n vijf procent van vervroegd vrijgelaten criminelen weer in de fout gaan. Welk probleem loste de minister nou op, vroegen advocaten, maar ook adviescollege Raad van State zich af.

Toch was in de Tweede Kamer nauwelijks oppositie. D66 en ChristenUnie lieten wel merken dat het plan vooral dat van VVD en CDA was, maar ook de kritische SP liet veel bezwaren varen.

Dag 1

Goeddeels komt dat door het andere aspect in Dekkers plan: gedetineerden gaan ‘vanaf dag één’ werken aan terugkeer in de samenleving. En goed gedrag, wordt binnen de gevangenissen beloond. Wie geen stennis schopt krijgt extra vrijheden, zoals werk buiten de bajes, een lichter regime. of verlof om woonruimte te regelen voor na zijn straf. Omgekeerd krijgen gedetineerden die problemen maken juist een soberder regime.