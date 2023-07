Wie zei wát en wanneer over Pieter Omtzigt? Jorritsma in verhoor: ‘Het ging niet om de persoon Omtzigt’

LIVESTREAM566 dagen na afronding van de toch al slepende kabinetsformatie, duikt de Tweede Kamer er wéér in vandaag. Oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66, nu minister) en VVD’er Annemarie Jorritsma worden verhoord over wie nu wat zei over Pieter Omtzigt. ‘Hij een risico? Dat is niet in mij opgekomen’.

Grote vraag vandaag: wie begon er nou over dat Pieter Omtzigt een risico voor het te vormen kabinet was destijds? Waardoor er in de papieren kwam te staan ‘Pieter Omtzigt: functie elders’? Suggererend dat hij op een zijspoor moest worden gezet, omdat hij weleens meer stemmen zou kunnen hebben gehaald dan partijleider Wopke Hoekstra. Waardoor weer een instabiel CDA dreigde.

Toen, in maart 2021, spraken Ollongren en Jorritsma als verkenners met alle partijleiders welk kabinet er in het vat zou zitten. Een week na de start holde Ollongren de vergaderzaal uit, omdat ze corona bleek te hebben en legde een ANP-fotograaf vast dat er op één van de stukken de tekst over Omtzigt stond. Het stortte de formatie in ellende, zeker toen bleek dat VVD-leider Mark Rutte onterecht had ontkend dat hij het binnenskamers over Omtzigt had gehad. Hij overleefde het debat erna ternauwernood.

‘Excuses aangeboden’

Wie nu precies over Omtzigt was begonnen destijds, bleef mistig, tot Nieuwsuur recent een document opdiepte waaruit bleek dat het Jorritsma was die Omtzigt ‘een risicofactor’ had genoemd voor een nieuw kabinet, net als de term: ‘onhoudbaar’. In een brief bevestigde Kamervoorzitter Khadija Arib, die bij dat gesprek was, die lezing. De opmerking ging voorbij de opdracht van de verkenners, want het was niet hun taak het CDA een kabinet in te loodsen.

Volledig scherm Kajsa Ollongren (D66) met het veelbesproken papier waar Omtzigt in genoemd werd. © ANP Jorritsma, de eerste die verhoord wordt, is duidelijk: ,,Wat we besproken hebben was het risico van vertraging, omdat onduidelijk was wie de meeste stemmen zou krijgen binnen het CDA. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat het CDA meer tijd nodig zou hebben. Het ging over het proces van de verkenning, niet over de heer Omtzigt persoonlijk.”

Jorritsma beweert bovendien dat het gesprek daarna meteen stopte, omdat Arib zou hebben gezegd dat zij misschien ook meer stemmen zou hebben gehaald dan haar lijsttrekker en dat ‘dit geen probleem zou hóeven zijn'. ,,Daarmee was de kous af.”

Omtzigt

Volgens Jorritsma ging het over ‘de nummer twee van het CDA’, niet Omtzigt ‘als persoon’. ,,Maar ik was die nummer twee,” roept Omtzigt - die ook in de zaal zit- hardop uit. Jorritsma knikt.

Omtzigt is daarna fel: ,,U meldde dit gesprek eerder niet en nu kent u alle details?” Jorritsma erkent dat ze ‘daar later over is gaan denken’.

Omtzigt: ,,Ik vind dat vreemd, maar waarom heeft u nooit contact met mij opgenomen om te vertellen hoe het gegaan is?”

Jorritsma: ,,Dat heb ik niet gedaan. Maar u denkt dat we het veel over u gehad hebben, maar dat is niet zo.”

Omtzigt: ,,U legt de bal bij mij. Maar ik heb vaak genoeg om opheldering gevraagd.”

Jorritsma: ,,Laat ik wel zeggen: ‘functie elders’ hebben wij nooit in de mond genomen.”

Maar logen Jorritsma en Ollongren dan eerder? Nee, zegt ze. Dat ze het gesprek niet eerder meldde, kwam omdat het ‘een informeel’ gesprek was. ,,Het spijt me zeer, maar het is niet in mij opgekomen dat destijds in het debat te melden.”

Overigens merkt Jorritsma vileintjes op dat Aribs herinneringen ook niet kloppen. Het gesprek was op de werkkamer van Arib, niet in een commissiezaal zoals deze beweerde. En er was geen hoge, maar een lagere ambtenaar bij die aan de verkenners was toegewezen. Als Jorritsma beweert dat Arib het overlegje wilde, kijkt Arib -die ook in de zaal zit- verbaasd op.

En nee dus, Jorritsma houdt vol dat ze (anders dan Arib zegt) Omtzigt niet als probleem zag. Loog Arib dan? Jorritsma: ,,Ik vind liegen een zwaar woord, maar het zit in mijn geheugen anders.”

Ollongren

Oud-verkenner en huidig minister Ollongren zegt dat het gesprek ‘informeel’ was. ,,Het was niet geheim.” En ze staaft de lezing van Jorritsma dat het ging over ‘het proces’. ,,We moesten schaken in ons hoofd. Eén van de constateringen was dat CDA zich terughoudend opstelde en dat was de reden om ook te kijken naar de stabiliteit van die partij.”

Brief

In een brief aan de Kamer schreven Ollongren en Jorritsma eerder al dat ze zouden ‘herhalen’ wat ze eerder al zeiden: ,,Dat er gedurende de verkenning, met het oog op coalitievorming, is stilgestaan bij de positie van het CDA en dat in die context de naam van het lid de heer Omtzigt is gevallen.” Daarvoor hebben de twee al ’excuses aangeboden’.

Let op: voor een deel van de Kamer is het verhoor meer dan waarheidsvinding. Voor een deel van de oppositie is het een middel Ollongren te beschadigen, die is immers minister van Defensie geworden in het kabinet. Bij de partij van Jorritsma, de VVD, zegt men zich er niet druk om te maken. Door het opgedoken document blijkt volgens hen vooral dat het niet Rutte was die over Omtzigt begon. Dat maakt zijn verhaal dat hij het zich eerst niet kon herinneren dat er over Omtzigt was gesproken, ‘alleen maar geloofwaardiger’.

