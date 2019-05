Wiebes: afbouw van gaswinning en herstel van schade in Groningen moet sneller

Interview Pieter Heerma Pieter Heerma: Ik wilde die mooie, verantwoor­de­lij­ke hondenbaan wel op me nemen

21 mei Pieter Heerma (41) is vandaag als nieuwe fractievoorzitter van het CDA gekozen. Maar Heerma laat er geen misverstand over bestaan: hij is niet beschikbaar als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, die uiterlijk in 2021 plaatsvinden.