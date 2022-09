Wiersma positief over gratis schoollunch, maar 'meer handen nodig naast leraren’

Met videoMinister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs vindt de ruim gesteunde motie om lunches op school aan te bieden ‘een sympathiek voorstel’. Wel wordt het nog een uitdaging om het in de praktijk te brengen, want de werkdruk in het onderwijs is al hoog.

De door de scholen gefaciliteerde maaltijden moeten ervoor zorgen dat geen kind met een lege maag meer onderwijs volgt, een situatie die steeds vaker voorkomt nu, volgens indieners Laurens Dassen (Volt) en Jan Paternotte (D66). ‘Kinderen uit een kwetsbare omgeving worden hard geraakt door de verslechterende economische situatie’, schrijven ze De Kamer nam de motie met een ruime meerderheid van 125 zetels aan.

Minister Wiersma is positief. Ook hij ziet de crisis groeien: ,,Ik heb het zelf ook al bij scholen gezien. Dat ze met alles wat ze in zich hebben nu proberen die kinderen zo goed mogelijk te helpen. Dat ze er dan achter komen dat, zeker als het thuis pittig is, het soms zomaar zo kan zijn dat kinderen 's morgens niet met voldoende brood naar school gaan.”

Dat kan volgens de minister grote gevolgen hebben. ,,Als je met een lege maag op school zit, dan gaat dat niet. Daarbovenop komt nog de stress die je thuis hebt. Dan moet je zeggen: dat gaan we niet laten gebeuren in Nederland.” De minister vindt het dus zaak dat ernaar gekeken wordt, al helemaal in arme wijken.

Dat óók nog

Klinkt goed, maar toch is niet iedereen volledig enthousiast over de plannen. Vanuit leraren, die steeds laten weten dat de werkdruk al ontzettend hoog is, klinkt het geluid: komt dat er óók nog bij. ,,De leraren doen inderdaad al heel veel”, geeft de minister toe. ,,Mijn punt is: we moeten ervoor zorgen dat er minder op het bordje van de leraren komt, en meer mensen om dat bordje heen.”

Er moeten dus meer handen naast de leraren komen om zaken als schoollunches mogelijk te maken, denkt Wiersma. ,,Dat zal ook een vraag aan ons allemaal zijn. Hoe gaan wij daar bij helpen? Hoe gaan wij voorkomen dat dat bij de leraren op het bordje komt, maar dat die bordjes wel gesmeerd worden?”

Een duidelijk antwoord heeft de minister overigens nog niet op zijn eigen vragen. Hij hoopt dat er bij de onderwijsbegroting - die dit najaar gepresenteerd wordt - meer zicht komt op de uitvoering van de plannen.

