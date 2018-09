Wilders haalt uit naar Denk: Vergif van deze samenleving

,,Een fractie uit ons midden heeft deze zomer gezegd dat Nederlanders maar moeten oprotten als ze de multiculturele samenleving niks vinden. Dat was de heer Kuzu van de fractie van Denk. Ik zou tegen hem willen zeggen: rot zelf lekker op. U bent het vergif van deze samenleving en democratie. Dit is ons land, niet uw land. Uw land is Turkije.”



Denk-leider Tunahan Kuzu reageerde daarop door te zeggen dat hij Nederlands staatsburger en Nederlands parlementariër is. ,,Of de heer Wilders dat nou leuk vindt of niet. Wen daar een keertje aan.”