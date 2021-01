Wilders komt met PVV-kieslijst op dag val kabinet

Langere lockdown: ‘We hebben geen andere keuze, ook door de Britse variant’

12 januari Nederland blijft in lockdown tot en met zeker 9 februari en gaat nog eens serieus kijken naar het instellen van een avondklok. ,,Iedereen zal begrijpen dat er geen andere keuze is. De cijfers dalen niet genoeg en we maken ons grote zorgen om de Britse variant.”