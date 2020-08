Wilders vraagt in laatste woord om vrijspraak na ‘bewijs’ uit ingezonden brief AD

updateGeert Wilders heeft andermaal gevraagd zijn ‘minder Marokkanen’-proces te staken, omdat hij meent dat het Openbaar Ministerie het recht heeft verspeeld om hem te vervolgen. Het draait daarbij om een ingezonden brief in het AD .

Wilders zei dat vandaag in zijn laatste woord in de zaak, tijdens de ontknoping van zijn slepende proces.



De politicus verwijst naar een brief die een voormalig agente vorige maand stuurde aan het AD, waarin ze schreef dat zij als politiemedewerker veel aangiftes tegen Wilders heeft moeten opnemen van mensen die ‘niet of nauwelijks’ de Nederlandse taal spraken. ‘De meesten konden nog net ‘aangifte Wilders’ zeggen. Die aangiftes waren wel degelijk geënsceneerd’, schreef ze.



Volgens Wilders bewijst de brief dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen en dat het politie-onderzoek gestuurd werd. ,,Het is georkestreerd. Wij en u als rechters zijn om de tuin geleid”, aldus Wilders.

Vrijspraak

Mocht de rechtbank toch vinden dat het Openbaar Ministerie (OM) het recht om hem te vervolgen niet heeft verspeeld, dan vraagt Wilders om vrijspraak. Hij verwees daarbij naar rellen van de afgelopen weken in verschillende steden. ,,Kijk naar wat er de afgelopen weken in ons land is gebeurd in Den Haag, in Utrecht. Onze wijken stonden in brand, de politie bekogeld. Het waren niet alleen Marokkanen die dat deden, maar wel de meerderheid.”

En: ,,Zij komen daar misschien mee weg, terwijl ik al jaren terechtsta omdat ik een vraag heb gesteld.”

‘Minder! Minder!’

De PVV-leider staat terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder ‘Minder! Minder!’ als antwoord. Daarmee zette de PVV’er volgens het OM aan tot haat.

Het proces werd gekenmerkt door een felle strijd tussen Wilders en het OM. Volgens Wilders is er sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken. Het OM heeft dat keer op keer met klem tegengesproken. De zaak liep onder meer door een wraking en telkens nieuw ingebrachte stukken, vertraging op.

In hoger beroep heeft het OM net als in eerste aanleg een geldboete van 5000 euro geëist. De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op. Zowel het OM als de politicus ging in beroep.

Vandaag was de laatste zittingsdag voordat het gerechtshof op 4 september uitspraak doet.

