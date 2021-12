Winnie Sorgdrager ‘boos’: ‘Van Mierlo hield arrestatie van Desi Bouterse in 1997 tegen’

Commissie-Sorgdrager begint ‘hopelijk’ voor eind dit jaar aan onderzoek Hawija

Het is nog niet bekend wanneer de commissie onder leiding van Winnie Sorgdrager begint aan het onderzoek naar de burgerslachtoffers die in 2015 vielen bij een Nederlandse F-16-aanval in het Iraakse Hawija. Sorgdrager is nog bezig met het samenstellen van de rest van de commissie, zei minister Ank Bijleveld van Defensie vandaag in de Tweede Kamer. Ze hoopt dat Sorgdrager voor het eind van het jaar met haar onderzoek kan starten.

