Woede bij vakbonden om 'ontslagplan' kabinet

Grote zorgen

Zowel FNV als CNV maken zich grote zorgen over het voorstel. CNV-voorzitter Maurice Limmen: ,,Met dit wetsvoorstel kan iedereen met eigen ogen zien wat nu precies de consequenties zijn van de plannen van dit kabinet. Met alle schadelijke gevolgen van dien voor de werknemer. Minister Koolmees maakt ontslag gemakkelijker en de transitievergoeding bij lange dienstverbanden lager.'' Het is volgens Limmen een zorgelijke ontwikkeling dat werkgevers straks weer voor langere tijd tijdelijke contracten aan kunnen bieden aan werknemers. Limmen: ,,Precies de verkeerde beweging. Werknemers verdienen juist meer zekerheid. Het zou goed zijn geweest als minister Koolmees eerst fatsoenlijk de Wet werk en zekerheid (Wwz) had geëvalueerd, in plaats van nu zonder onderbouwing te gaan rommelen aan de zekerheden van werknemers.''

Doorgeslagen

FNV-voorzitter Han Busker deelt die zorgen: ,,Het kabinet zegt steeds dat het erkent dat de flexibilisering is doorgeslagen met alle gevolgen van dien voor de arbeidsmarkt en economie. Dit wetsvoorstel gaat daar echter niets aan verbeteren. De kans op een vast contract neemt hiermee alleen maar af, waardoor de toch al kwetsbare positie van werkenden alleen maar meer onder druk komt. Dit bevestigt dat dit kabinet er niet voor de werkenden is, maar voor de aandeelhouders.''



Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn ontevreden over het kabinetsvoornemen. Zij stellen dat het werkgeverschap niet aantrekkelijker wordt gemaakt, hoewel dat in het Regeerakkoord wel was beloofd. ,,Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en in sectoren die hier afhankelijk van zijn onhanteerbaar”, stellen de werkgeversclubs in een gezamenlijke verklaring.