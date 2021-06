Wopke Hoekstra stapt na drie mislukte pogingen alsnog in het huwelijksbootje

Partijgenoot en collega-minister Ferd Grapperhaus (Justitie) trouwde die maand wél, een dag na de dag waarop Hoekstra eigenlijk zijn jawoord zou geven. Het kostte Grapperhaus bijna zijn politieke carrière, nadat hij de coronaregels had overtreden en knuffelend met zijn schoonmoeder op de foto stond. Dat Hoekstra zijn huwelijk op het laatste moment afblies, leek hem naar eigen zeggen ‘toch logischer’.



Hoekstra wil niet zeggen wanneer hij dit jaar precies in het huwelijksbootje stapt. ,,U vindt het vast niet erg dat ik dat niet van tevoren ga melden. Maar het is ergens dit jaar, ergens in Nederland.’’ Of het deze zomer staat te gebeuren, laat hij in het midden. Mogelijk speelt de bruiloft zich af in de periode dat hij aan de onderhandelingstafel zit voor een nieuw kabinet. ,,Het wordt een hartstikke druk jaar nog’’, zegt hij daarover.