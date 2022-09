Yeşilgöz opent in speech aanval op woke en complotten

Volgens Yeşilgöz willen ‘wokisten’ bepalen ‘wie recht van spreken heeft’. Woke is naar eigen zeggen een beweging die mensen bewust maakt van racisme of sociaal onrecht tegen minderheden. Yeşilgöz spreekt eerder van censuur. ,,Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten.” Volgens Yeşilgöz wil woke ‘cancelen wat hun niet aanstaat’. ,,Onderwerpen, standpunten en meningen worden onbespreekbaar verklaard. En waarom? Omdat deze zouden kwetsen. Wokisten willen bepalen wie recht van spreken heeft. Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten. Daarmee worden individuen gereduceerd tot geslacht, afkomst of gerichtheid met een vaste bijbehorende mening.”

Yeşilgöz hekelt in haar speech ook ‘complottheorieën en ondermijnende uitlatingen’. ,,Te lang hebben wij met elkaar gedacht: geef maar geen aandacht. Dan wordt het niet groter, en gaat het wel weg. Maar dat is niet waar.”

Yeşilgöz vindt dat zij ‘dankbaar gebruik’ maken van de ‘onzekerheid’ die veel mensen voelen in woelige tijden. ,,Het nadeel van de werkelijkheid is dat die vaak complex is. Een complot biedt een verklaring, met een logica, duidelijke oorzaken, en – heel belangrijk – een aanwijsbare ‘schuldige’– net als in de film. En dankzij sociale media worden complottheorieën niet alleen heel snel verspreid, je komt ook in een algoritmefuik terecht, waardoor je alleen maar berichten gaat zien die de verzinsels bevestigen. Het resultaat: een diepgeworteld wantrouwen tegen wetenschap, media en de overheid.”