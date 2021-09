YouTube blijft Baudet de baas: geen sprake van censuur volgens rechter

Is YouTube hét platform waarop iedereen álles kwijt kan, of zijn er grenzen aan, bijvoorbeeld wanneer filmpjes onwaarheden bevatten? Want het bereik - en daarmee de macht - van YouTube reikt immers ver. In de kern draaide het om die vragen in een rechtszaak die Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet aanspande tegen het dochterbedrijf van Google.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde woensdag dat er wel degelijk restricties denkbaar zijn en dat YouTube beelden mag weigeren en verwijderen. Volgens de rechter hoeft het videoplatform ‘uitlatingen’ van Baudet niet ‘te dulden’ omdat het heldere regels heeft over wat er wel en niet gezegd mag worden. ,,Op grond van haar eigendomsrecht en het recht op vrijheid van onderneming mag Google in beginsel zelf regels stellen, waaronder de regel dat content die in strijd is met haar Covid-beleid wordt verwijderd.”

Zo noemde Baudet de mondkapjes ‘niet-werkend’, terwijl enig nut wetenschappelijk is aangetoond.

Bij een andere speech haalde hij een rapport aan van een Amerikaanse organisatie, de Rockefeller Foundation, dat in 2010 is uitgebracht. Volgens de organisatie was dat een serie van fictieve scenario’s bedoeld om overheden te waarschuwen voor mogelijke gevaren. Hierbij zat ook een script van een pandemie die zich via ganzen zou verspreiden en aan 7 miljoen mensen het leven zou kosten.

Baudet ziet er juist een voorspelling in en vindt dat aan de hand daarvan overheden ‘onderdrukkende’ maatregelen hebben opgelegd. Hij koppelde het aan de theorie dat het World Economic Forum, een platform voor politici en ondernemers, ‘totale controle’ over burgers zou willen krijgen. ,,Lockdowns, mondkapjes, afstand houden (...), belachelijke experimentele injecties laten inspuiten: deze coronatijd was een gehoorzaamheidstraining. De Tweede Kamer en de regering-Rutte hebben die training glansrijk doorstaan.”

Hoewel die speech nog op de site van de Tweede Kamer te zien is, greep Google (moederbedrijf van YouTube) wel in.

Vorig jaar al kondigde Google aan advertenties en publicaties van ‘wonderbaarlijke genezingen’ van corona te weren. Net als informatie die de anti-vaccinatiebeweging zou aanwakkeren, mensen zou doen afzien van behandeling of teksten en beelden die claimen dat het virus een bedenksel is.

Het paste expliciet de voorwaarden aan die gebruikers moeten goedkeuren als ze materiaal zoals filmpjes willen plaatsen. Ofwel, wie gebruik wil maken van YouTube moet zich schikken naar de regels van het bedrijf. Het is geen Nutsvoorziening, maar een commerciële firma die zijn eigen wetten maakt.

Om die reden liepen eerdere rechtszaken tegen YouTube eveneens spaak. Die kwamen al op gang toen de vorige Amerikaanse president Donald Trump werd geweerd van Twitter en Facebook, omdat hij de bestorming van het Capitool in Washington zou hebben aangemoedigd.

Volledig scherm Wybren van Haga wilde eveneens dat YouTube een verwijderde video van een interview met hem over de coronamaatregelen terugplaatste. Het platform weigerde dat. © ANP In Nederland stapte de actiegroep Viruswaarheid naar de rechter tegen Facebook, maar verloor ook. En ook het videokanaal Café Weltschmerz startte een zaak tegen YouTube, maar de rechter was helder: verwijderde video’s hoefden niet te worden teruggeplaatst op de site.

Ook Baudets voormalige politieke maatje Wybren van Haga merkte dat. Hij wilde dat YouTube een verwijderde video van een interview met hem over de coronamaatregelen terugplaatste. Maar dat daar vergelijkingen tussen de griep en corona werden gemaakt én werd gesteld dat kinderen geen corona kunnen krijgen, ging Google te ver.

En de rechters gaven de webgigant gelijk. Zij spraken van ‘het fundamentele recht op eigendom van Google: het bedrijf mag zelf bepalen welke regels op het platform gelden’. Aan eventuele discussies over de vrijheid van meningsuiting waagden de rechters zich al niet eens.

Dat doen de rechters nu enigszins. ,,Het recht op vrijheid van meningsuiting voor een ieder impliceert niet een recht op het forum van zijn of haar keuze.”

De rechter erkent dat ‘het gebruik kunnen maken van een kanaal als YouTube in de huidige maatschappij van groot belang is'. ,,Dit betekent echter niet dat YouTube voor kritische geluiden/politieke uitingen een maatschappelijke ‘must-carry’-verplichting heeft.” Ofwel, YouTube bepaalt zelf wat het wel en niet toestaat aan filmpjes.

