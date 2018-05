Zeer kostbare eerste druk 'Wealth of Nations' gevonden in Tweede Kamer

Hoe lang Smiths magnum opus, dat de principes van de vrijemarkteconomie verdedigt, al op de boekenzolder van de Tweede Kamer stond, is niet bekend. Ook niet hóe het boek in de collectie is terechtgekomen. ,,We hebben geen flauw idee hoe het hier is terechtgekomen”, zei boekenhistoricus Alex van Amselgeest, die het in leer gebonden boek ‘een historische sensatie’ noemt. Wel is duidelijk dat het liberale boek verstopt stond achter twee dikke delen van Das Kapital – vol kritiek op het kapitalisme – van Karl Marx.



In de Tweede Kamer staan veel boeken. In de historische Handelingenkamer, maar ook op de boekenzolder. ,,Ik vind het bijzonder dat dit boek gevonden is drie verdiepingen boven mijn werkkamer”, zei Kamervoorzitter Khadija Arib. ,,We hadden altijd het vermoeden dat er wat unieks zou liggen, maar we wisten niet wat. Hier kan de sigaarrook van Thorbecke omheen zijn gekringeld toen hij de grondwet onder handen nam.”



Nu de Tweede Kamer in 2020 grondig wordt verbouwd, was het tijd om de collectie in kaart te brengen. ,,Je kent dat: als je gaan verhuizen, ga je alvast eens opruimen”, grapte Karin Zaal, hoofd archief van de Tweede Kamer. Nu is alleen de collectie tot 1830 in kaart gebracht. De rest volgt de komende tijd. In 2020 moet de operatie klaar zijn.