Zijn sneltests de uitweg? Festivals en nachtleven hopen daarop

Festivals en nachtclubs hopen dat zij door de komst van de sneltest weer aan de slag kunnen. De sector ligt nu compleet stil door de coronapandemie en wil duidelijkheid over of er komende zomer bijvoorbeeld wél festivals mogelijk zijn.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer vroegen vertegenwoordigers van het nachtleven en concert- en festivalorganisatoren de politiek om perspectief. ,,We worden weggezet als franje van de maatschappij”, stelde Lowlandsdirecteur Eric van Eerdenburg. ,,Een miljard lijkt heel veel, maar we worden afgescheept met een fooi. We moeten weer open.”

Zijn festival – áls dat al door kan gaan – moet al in januari kosten maken. Zijn personeel slaapt rond het festival in Biddinghuizen in een bungalowpark. Het park hing recent al aan de lijn: of Van Eerdenburg in januari kan garanderen dat hij in augustus de accommodatie weer gaat boeken? ,,Want anders zou hij die huisjes verhuren aan vakantiegangers.”

Keiharde garanties

Festivalorganisator Paul van Berlo ziet hetzelfde gebeuren: ,,Nu worden keiharde garanties geëist. En wij kunnen ons niet meer verzekeren voor een pandemie, daar zijn de verzekeraars mee gestopt.” Hij riep de Kamerleden op om zich er in de Tweede Kamer sterk voor te maken dat de sector per januari weer ‘verder kan’. Gebeurt dat niet, dan zullen veel cultuurondernemers failliet gaan. ,,Dan zien we straks een naoorlogse situatie in de cultuursector”, zegt de Groningse nachtburgemeester Merlijn Poolman.

Volgens voorzitter André Rouvoet van de GGD bieden sneltesten ‘sowieso de mogelijkheid’ om sommige delen van de samenleving weer open te stellen. Wel waarschuwde hij voor het ‘containerbegrip’ sneltest, dat op alle testen met een snelle uitslag wordt geplakt. ,,Niet alle testen zijn geschikt voor iedereen.”

Schijnveiligheid

Ook vreesde Rouvoet voor schijnveiligheid. ,,‘De sneltest was negatief, dus dan kan ik mijn gang weer gaan.’ Dat willen we voorkomen.” Hij noemde als voorbeeld dat er deze zomer mensen met corona-achtige klachten ‘in een volgepakte auto onderweg naar Zuid-Frankrijk’ naar de reguliere coronateststraat kwamen. ,,We willen juist dat mensen met klachten thuis blijven.”

Voor de hoorzitting, op initiatief van regeringspartij D66 en met hulp van de SP georganiseerd, was donderdag de hele middag ingeruimd. De vergadering, waarbij vertegenwoordigers van de sector en experts via een videoverbinding met Kamerleden spraken, kon niet op grote belangstelling van het parlement rekenen. Alleen D66-Kamerlid Salima Belhaj, VVD-Kamerlid Zohair El Yassini en GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge stelden vragen. Dat was geen desinteresse, benadrukte Belhaj, er waren elders in het Tweede Kamergebouw debatten waardoor niet alle partijen erbij konden zijn.

Verhinderd

Het deel waarin burgemeesters hun visie op het nachtleven en de festivals zouden geven, werd zelfs helemaal geschrapt. Burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam), Pieter Broertjes (Hilversum) en Hubert Bruls (Nijmegen en tevens voorzitter van het veiligheidsberaad) waren allen verhinderd.

