Zo wil kabinet koopkrachtdreun verzachten: lagere accijns benzine, btw op energie omlaag

Verder wordt nog gekeken of slecht geïsoleerde woningen kunnen worden aangepakt. Daarvoor zijn al regelingen, maar daar gaat mogelijk de turbo op. Bewoners krijgen dan bijvoorbeeld een klusbedrijf over de vloer, of een voucher om zelf isolerende maatregelen te bekostigen, zo is het idee.

Met het pakket aan maatregelen hoopt het kabinet ook de middeninkomens iets tegemoet te komen, al ligt de prioriteit bij de laagste inkomensgroep.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor hen is al een wet in de maak die regelt dat zo’n 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum circa 200 euro ontvangen om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Dat bedrag wordt opgehoogd naar minimaal 400 euro.

De verlaging van de accijnzen en de btw-ingreep zouden per 1 juli in kunnen gaan. Dat is de eerste haalbare datum om in een lopend begrotingsjaar nog aan fiscale knoppen te kunnen draaien.

Btw op energie omlaag

De btw op de energierekening willen coalitiepartijen verlagen van 21 procent nu, naar het lage tarief van 9 procent. Helemaal naar 0 procent zou ook nog kunnen, maar wordt minder waarschijnlijk geacht, omdat dit erg duur is.

De verlaging van de accijns is ook al een kostbare exercitie. Nu staat die voor benzine nog op bijna 0,83 euro per liter en bij diesel op bijna 0,53 euro. De verlaging van iedere cent op benzine kost 42 miljoen euro op jaarbasis, bij diesel is dat per cent verlaging 57 miljoen euro. Hoeveel minder accijns er precies geheven zou moeten worden, is nog niet duidelijk. Al wijst een betrokkene erop dat het eerder om 0,20 dan 0,40 euro gaat.

Met de hele operatie gaat volgens een ingewijde vermoedelijk zo’n 2 tot 4 miljard euro gepaard. ,,Het gaat om grote bedragen”, zegt een ander.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Een deel van de maatregelen kan volgens regeringspartijen worden betaald uit de hogere inkomsten die de staat heeft door de hoge gasprijs uit Groningse en kleinere gasvelden. Voor het overige zou het kabinet de staatsschuld iets kunnen laten oplopen, mocht dat nodig zijn.

Het kabinet kondigde woensdag al aan dit jaar in ieder geval nog iets te doen aan de koopkracht van de laagste inkomens. Die lijden ook het meest onder de hoge energieprijzen, omdat zij relatief meer van hun inkomen aan de energienota kwijt zijn. Ook zijn hun woningen dikwijls slechter geïsoleerd.

Met lagere accijnzen en een lagere btw op energie, zit er ook iets in voor de middeninkomens, zo is het idee.

Het kabinet had aan de dalende koopkracht al een kopzorg door de hoge inflatie en torenhoge energieprijzen, maar de inval in Rusland heeft de koopkrachtdreun nog harder gemaakt. Het Centraal Planbureau becijferde deze week dat in het slechtste scenario de koopkracht met 3,4 procent gaat dalen voor Nederlanders. De doorsnee koopkracht daalt waarschijnlijk met 2,7 procent, is de voorspelling. Dat zou de grootste koopkrachtdaling zijn in 40 jaar.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.