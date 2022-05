Zonder ‘stresstest’ moet Nederland het ineens zonder Russisch gas stellen

Volgens GasTerra (eigendom van Shell, Esso en de Nederlandse Staat) is er niks aan de hand. Het bedrijf heeft zich voorbereid op de situatie en heeft volgens een woordvoerder voldoende ander gas ingekocht op de beurs. Andere energieleveranciers zeggen ook dat het Russische besluit geen gevolgen heeft. En minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) bezweert namens het kabinet dat het allemaal goed komt. Huishoudens hoeven zich geen zorgen te maken dat ze geen gas meer krijgen. En ‘naar verwachting’ hoeven ook bedrijven niet te vrezen.



,,We hebben genoeg op voorraad voor huishoudens’’, zegt hij in reactie op het toch onverwachte besluit. ,,We gaan nu zorgen dat dat voor bedrijven ook zo is. Dit besluit zorgt voor een nieuwe uitdaging, maar het is niet onmogelijk.’’



Op de korte termijn lijken de gevolgen inderdaad mee te vallen. Maar of dit over een paar maanden nog steeds zo is, durft niemand te voorspellen. Kamerleden zijn in elk geval bezorgd. ,,Het lijkt erop dat er geen acute problemen zijn, maar we moeten ons nu wel voorbereiden op de winter’’, zegt VVD’er Silvio Erkens. ,,We kunnen het verlies van Russisch gas opvangen door vloeibaar gas uit andere landen te kopen. Maar die markt is al bijna verzadigd. Als andere Europese landen dat ook moeten doen, komen we krap te zitten.’’