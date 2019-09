Zoveel zal de zorgpremie vermoedelijk stijgen

Het kabinet rekent voor 2020 met een gemiddelde basispremie van 1421 euro, 37 euro meer dan de huidige premie (1384 euro). Deze premie, die pas over anderhalve week officieel bekend wordt, is een richtlijn voor zorgverzekeraars. Zij bepalen in het najaar zelf hun concurrerende tarieven; die zullen waarschijnlijk nog lager uitpakken.



De zorgpremie stijgt iets doordat, vanwege de goede economie, lonen en prijzen in de zorg oplopen. De zorgkosten zijn ook hoger door extra zorg vanwege de vergrijzing, betere behandelingen en omdat medische hulpmiddelen of medicijnen aan het basispakket zijn toegevoegd.

Zorgakkoorden

Quote Het kabinet rekent voor 2020 met een gemiddelde basispre­mie van 1421 euro Haagse bronnen Daarentegen blijft de toename volgens bronnen zeer beperkt doordat akkoorden met de belangrijkste sectoren in de zorg zijn gesloten om de stijging van het aantal behandelingen flink in te dammen. Die deal levert volgend jaar een besparing op van 1,2 miljard euro.



Verder zijn de prijzen van geneesmiddelen binnen de perken gebleven, door het beleid om goedkopere medicijnen met voorrang te verstrekken. Daarnaast heeft minister Bruins (Medische Zorg) de prijs van nieuwe, peperdure middelen omlaag gekregen via onderhandelingen met fabrikanten. De totale besparing is op dit vlak ongeveer 400 miljoen euro.



Het ministerie van Volksgezondheid wil de gelekte cijfers tot Prinsjesdag niet bevestigen.

Eigen risico gelijk

De huidige coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) heeft al eerder afgesproken dat het verplichte eigen risico deze regeerperiode gelijk blijft. Iedereen betaalt ook in 2020 standaard 385 euro voor basiszorg. De premie kan overigens dalen als mensen vrijwillig het eigen risico verhogen tot maximaal 885 euro.



De zorgtoeslag, een compensatie voor de zorgkosten van mensen met lagere inkomens, is gekoppeld aan de premie. De verwachting is volgens ingewijden zelfs dat de zorgtoeslag volgend jaar harder zal oplopen dan de premie, wat voor deze groep een koopkrachtstijging betekent.

Reacties

De coalitiepartijen willen niet voor Prinsjesdag reageren op de gelekte zorgpremie, maar verschillende Kamerleden van de oppositie uiten nu al hun ongenoegen.

,,Wij kunnen makkelijk praten over een verhoging van een paar tientjes op jaarbasis, maar voor veel mensen is dit weer een extra kostenpost”, zegt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. ,,We willen daarom een premieverlaging zien, betaald via de belastingen. Zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.”

SP‘er Maarten Hijink vindt de optelsom van het eigen risico plus een alsmaar oplopende premie ‘onhoudbaar', laat hij weten. ,,Middeninkomens draaien op voor dit zorgstelsel, we moeten toe naar meer solidariteit tussen arm, en rijk.”

De PvdA zal morgen een debat aanvragen over de stijgende zorgpremie. Kamerlid Lilianne Ploumen: ,,Iedereen moet zeker zijn van goede, maar ook betaalbare zorg. Het kabinet moet in de bres springen voor middeninkomens die dit in hun portemonnee gaan voelen.”