Zwaardere portefeuille voor VVD'er Van Haga

De VVD stelde een integriteitsonderzoek naar hem in nadat bekend werd dat hij de huurregels in Amsterdam had geschonden. Achter de schermen zou hij hebben gedreigd zijn zetel mee te nemen naar Forum voor Democratie als de commissie zou oordelen dat hij weg moest. Dat was saillant, omdat de coalitie leunt op een meerderheid van één zetel.



De uitkomsten van dat onderzoek lieten vier maanden op zich wachten, waarna werd geconcludeerd dat Van Haga aan kon blijven. Hij had ‘niet verwijtbaar gehandeld’. De onvrede bij Van Haga zou daarmee niet zijn weggenomen. Hij zou zijn vorige portefeuille – groen onderwijs, oorlogsgetroffenen en arbeidsomstandigheden – niksig hebben gevonden.



In HP/De Tijd, die met bronnen ‘uit de directe omgeving van de VVD-politicus’ sprak, zei Van Haga te hopen op een herschikking van de portefeuilles. Die is er, na het tussentijdse vertrek van Kamerleden Han ten Broeke en Jeanine Hennis, nu gekomen. Voor Van Haga de politiek in gang, was hij militair en werkte hij voor Shell in Gabon en Oman.