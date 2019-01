16-jarig PSV-talent Ihattaren dicht bij debuut in betaald voetbal

Er is een grote kans dat het jonge talent zondag met de selectie van PSV afreist naar Emmen. Mocht hij in die wedstrijd zijn debuut maken, is hij de eerste PSV-speler die Jong PSV overslaat. Als hij zondag niet speelt, is er maandag bij Jong PSV-MVV opnieuw een kans voor Ihattaren om te debuteren in het betaald voetbal.

Trainingskamp

De aanvallende middenvelder ging afgelopen winterstop met de selectie mee op trainingskamp naar Qatar. Hij stond in een oefenwedstrijd tegen Club Brugge een kwartiertje in het veld, maar liet in die korte tijd al zien hoe makkelijk hij voetbalt. Zijn snelle en doorgaans foutloze aannames en vooruit gerichte passing ontgaan geen enkele scout of liefhebber.