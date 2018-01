Aanhang PSV verdeeld over rookverbod in stadion: 'stoppen ze ook met verkoop van cola en bier?'

Onder de supporters van PSV bestaat geen eentonige mening over het verbod. Zo vinden sommigen dat roken in het Philips Stadion al eerder afgeschaft had kunnen en moeten worden. ,,Dat je jezelf schade toebrengt is één ding, maar dat je ook een ander vreselijke ziektes kunt aandoen is verwijtbaar’’, zegt supporter Mark van Oorschot. De 37-jarige Zundertenaar vertelt dat hij zelf licht astmatisch is en daadwerkelijk last heeft van rokende mensen. ,,Tussen binnen of buiten zijn zit voor mij geen verschil. Ik ben überhaupt tegen roken, dus ook in een voetbalstadion.’’